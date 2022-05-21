Demir Grup Sivasspor - Yukatel Kayserispor: 2-1



Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Özgür Ertem (xx), Deniz Caner Özaral (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Emre (xx) Mehmet (xx) (Dk. 60 Emirhan xx), Goutas (xx), Camara (xx), Ziya (xx), Felix (xx) (Dk. 84 Uğur), Özkan (xx) (Dk. 84 Fajr), Cofie (xx) (Dk. 89 Kaan), Sefa (xx), Kerem Atakan (xxx) (Dk. 89 Halit), Konate (xx)

YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal (xxx) Cardoso (xx), Uğur (xx), Kolovetsios (xx), Yasir (xx), Gökhan (xx) (Dk. 87 Mehmet Eray), İbrahim (xx) (Dk. 77 Janneh x), Abdulkadir (xx), Mane (x) (Dk. 46 Hayrullah x), Gavranovic (x) (Dk. 46 Talha x), İlhan (x) (Dk. 69 Ethem x)

GOLLER: Dk. 21 Felix, Dk. 63 Kerem Atakan (Demir Grup Sivasspor), Dk.56 Cardoso (Yukatel Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in son hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek sezonu 54 puanla tamamladı. Konuk Yukatel Kayserispor ise 47 puanda kaldı. Takımlar mücadeleyi kart görmeden tamamladı.

26 Mayıs'ta İstanbul'da Ziraat Türkiye Kupası finali oynanacak iki takım, bu maç öncesi ligde karşılaştıkları mücadelede, yedek ve genç ağırlıklı kadrolarıyla mücadele etti.

5'inci dakikada Demir Grup Sivasspor atağında sol kanattan Ziya'nın ceza alanına ortaladığı topa altıpas içinde Felix kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Bilal üzerine gelen topu kontrol etti.

21'inci dakikada sol kanattan serbest vuruşu Kerem kullandı. Ön direğe ortaladığı topa savunma arasında iyi yükselen Felix'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

31'inci dakikada soldan ceza alanına giren Konate'nin sert şutunu kaleci Bilal kornere çeldi.

56'ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Cardoso, Mehmet ve Sefa'dan sıyrıldıktan sonra yakın kale dibine yerden vuruşunu yaptı, top kaleci Emre'nin kapattığı köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

59'uncu dakikada orta alandan Kerem'in pasında sol çaprazda topla buluşan Konate'nin şutunu kaleci Bilal çeldi.

63'üncü dakikada sol kanattan Ziya'nın içeriye çevirdiği topa ceza alanı içinde Kerem vuruşunu yaptı ve takımını yeniden öne geçirdi. 2-1.

Karşılaşma 2-1 sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-05-21 17:57:15



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