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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Y. Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

İHA

Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Y. Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Türkiye Kupası finalistleri DG Sivasspor ve Y. Kayserispor Sivas’ta karşılaştı. Müsabaka ev sahibi ekibin 21 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cardoso'nun şutunda topu ağlarla buluşturdu. 11
59. dakikada Kerem’in ortasında ceza sahası içinde Konate'nin vuruşunda kaleci Bilal topu kontrol etti.
63. dakikada ceza sahası içerisinde Felix’in pasında Kerem kale önünde topu ağlara yolladı. 21

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Özgür Ethem xx, Deniz Caner Özaral xx
DG Sivasspor: Emre xx, Goutas xx, Camara xx, Mehmet xx (Emirhan dk. 60 xx), Ziya xx, Cofie xx (Kaan dk. 89 ?), Özkan xx (Fajr dk. 84 ?), Sefa xx, Kerem xxx (Halit dk. 89 ?), Felix xxx (Uğur dk. 84 ?), Konate xx
Yedekler: Muammer, Erdoğan, Hakan, Ahmet, Caner
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Y. Kayserispor: Bilal xx, Uğur xx, Kolocetsios xx, Abdulkadir xx, Yasir xx, İbrahim xx (Janheh dk. 79 ?), Carlos xx (Hayrullah dk. 46 xx), Cardoso xx, Gökhaün xx (Mehmet Eray Özbek dk. 87 ?), Gavranovic xx (Talha dk. 46 xx), İlhan xx (Ethem dk. 69 xx)
Yedekler: Cenk, Mehmet Şamil Öztürk, Emin, Kürşat, Arif,
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Felix (dk. 21), Kerem (dk. 63) (Sivasspor), Cardoso (dk. 57) (Y. Kayserispor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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