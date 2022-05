Demir Grup Sivasspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından

Do Kwon'a soruşturma



Arife Defne ARSLAN Alperen YILDIZ / SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İki takımın da aklında kupa finali var. Şimdiki hedefimiz finalde kupayı kazanmak" dedi. Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, "Türkiye Kupası'nı alıp Kayseri'ye götürmek istiyoruz" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Yukatel Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, değerlendirmelerde bulundu. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın iyi geçtiğini belirterek, "Hemen her oyuncumuzu oynattık. Rotasyon gerekliydi. Final öncesi sakatlanan oyuncunun iyileşme şansı yok. Bu nedenle genç arkadaşlarımıza şans verdik. Maçın başından sonuna kadar, iyi mücadele ederek kazandık. İki takımın da kafasında perşembe günü oynanacak maç var. Takımımdan tek bu maç değil, tüm sezon boyunca memnunum. Çünkü biz sezonu en erken açan takımız. Herkes tatilde iken biz maçlar oynadık. Uzun süreli bir maraton oldu. Tabi sıkıntılar, sakatlıklar da oldu ama ona rağmen hiç bir zaman bırakmadık. İki sezondur Sivasspor'u Avrupa'ya götürüyorduk. Bu sezon da kupayı alırsak yine Avrupa'ya gideceğiz. Ben tüm oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Önemli sıkıntılar yaşamamıza rağmen sezonu bitirdik. Tabi daha iyi yerde de bitirebilirdik. Hedefimiz olan Türkiye Kupası'nda finale kadar geldik. Şimdi hedefimiz finalde kupayı kazanmak" şeklinde konuştu.

"KAPASİTEMİZİN ÇOK ÜSTÜNE ÇIKARAK HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Kupa finalinin iki şehre yakışır bir maç olmasını dilediğini belirten Çalımbay, "Bize en yakın il sayılır Kayseri. Bizim dostça, arkadaşça, centilmence bir maç oynamamız gerekiyor. Biz hazırlık maçı yaparken bile önce Kayseri'yi arıyoruz. Hem Hikmet hoca ile yakınlığımız hem yakın il olmasından dolayı, eski şeyleri kurcalamadan dostça, kardeşce oynamamız gerekiyor. Şu anda finalde büyük bütçelere sahip takımlar yok. Ama Sivas ve Kayseri var. 133 takım bu kupaya giriyor. Bütün takımlar gidiyor, 2 takım kalıyor. Bizden 10 misli fazla harcama yapan takımlar var, onlar olamıyor. Bütçe ve kadro darlığına rağmen o takımlar arasından sıyrılıp final oynuyoruz. Bu gurur verici bir şey. Dostça bir maç oynayacağız ve hak eden kazanacak. Bizim için biraz daha önemli. Çünkü Sivas'ın tarihinde ne final, ne kupa var. Bu nedenle kapasitemizin çok üstüne çıkarak her şeyi yapacağız" diye konuştu.

KARAMAN: BÜTÜN ODAĞIMIZ FİNAL MAÇI

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise "Ligi, kazasız belasız bitirdik çok şükür. Perşembe günü aynı rakibimizle yine çok önemli bir kupa finali oynayacağız. Kayseri olarak bütün odağımız bu Sivasspor maçı. Bütün taraftarlarımızı İstanbul'da görmek istiyoruz. Başkanımız Berna Gözbaşı'nın 3'üncü yılı. Onun için Türkiye Kupasını alıp Kayseri şehrine gelmesi yakışır. Sivasspor'un da çok ciddi bir takım olduğunu ve rakibimize de saygı duyduğumuzu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

2022-05-21



