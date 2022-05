Mecnun Otyakmaz'dan İstanbul'daki Sivaslılara final çağrısı

Do Kwon'a soruşturma



Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, İstanbul'da oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçıyla ilgili "Şimdilik her şey güzel gidiyor. İstanbul'da çok sayıda Sivaslının yaşadığını düşünürsek normaldir. İstanbul'da Sivaslıların çok sayıda olmasının şehir efsanesi olmadığını ispat etmemiz gerek" dedi.

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, ligin 38'inci hafta maçında 2-1 kazandıkları Yukatel Kayserispor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son maçta galibiyetle ayrılmak istediklerini ve bunu başardıklarını söyleyen Otyakmaz, "Her iki takım da yedek oyuncu ağırlıklı kadroyla çıktı. Gençlerimizi görme fırsatımız oldu. Genç takımımız maçı da kazanmasını bildi. Tebrik ediyorum. Bu maç için biraz daha fazla taraftar beklerdim. İnşallah İstanbul'a hazırlanıyorlardır diye düşünüyorum. Bilet satışlarımız da fena gitmiyor. İnşallah İstanbul'da taraftarımızın huzurunda güzel bir maç çıkarırız diye düşünüyorum. Bizim taraftarımız futbola biraz uzak. O yüzden stada giriş çıkışlarda çok fazla sorun yaşıyorlar. İstanbul'da bir toplantı yapıldı ve taraftarımız bilgilendirdi. Sanıyorum bir problem olmayacak. Sivas'tan bileti olanlar için belediyemiz otobüs tahsis ediyor. Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız da 2 bin bilet aldı. Şimdilik her şey güzel gidiyor. İstanbul'da çok sayıda Sivaslının yaşadığını düşünürsek normaldir. İstanbul'da Sivaslıların çok sayıda olmasının şehir efsanesi olmadığını ispat etmemiz gerek" dedi.

Ligi arzu ettikleri noktada bitiremediklerini belirten Otyakmaz, "Daha yukarılarda olabilirdik. Ancak son haftalarda kupa heyecanı ligi ötelememiz sonucunu ortaya çıkardı. Son 5 yıldır altyapıya önemli yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla da arkadaşlarımız gelişimlerini devam ettirdiler. Gelecek yıl Sivasspor'da çok daha fazla genç oyuncu göreceğimizi söyleyebilirim. Umarım hakemlerimiz daha iyi maç yönetmek için daha iyi konsantre olur. Gençlere daha çok şans tanırız, önlerini kesmeyiz. İnşallah hakemliğimiz de biraz daha gelişmiş olur. Cüneyt Çakır hepimizin gurur duyduğu hakemimiz. Geri dönmesine sevindik. Dünya kupasına gidememesine üzüldük. Ancak içerideki karşılaşmalarda biraz sitemim var. Performansının biraz daha artmasını ben kendi adıma isterdim. Uzun yıllar faydalanabileceğimiz bir hakem olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

