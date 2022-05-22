Sivasspor final maçına hazırlanıyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'de dün Kayserispor ile karşılaşan ve rakibini 21 mağlup eden Sivasspor, ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası final maçında yine Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, topla dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Ardından çok pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Kayserispor maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.