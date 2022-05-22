Fatih Erbakan: Yeniden Refah iktidarında işsizlik ve fakirlik kalmayacak



Hüsnü Ümit AVCI-Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah iktidarında işsizlik ve fakirlik diye bir sorun kalmayacak" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il kongresine katılmak üzere Sivas´a geldi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi´nde düzenlenen kongreye parti yönetimi, kongre delegeleri ve çok sayıda partili katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, işsizlik ve fakirlikle mücadele edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yeniden Refah iktidarında işsizlik ve fakirlik diye bir sorun kalmayacak. Biz bunlar gibi sadaka dağıtmak için, ekmek kuponu dağıtmak için, fakire yardım etmek için değil. Biz bu ülkede fakirliği ortadan kaldırmak için geliyoruz. İsrafın her türlüsüne son vereceğiz. İsraftan, talandan, vurgundan ateşten kaçar gibi kaçacağız. Gelir gelmez bütün bakanlıklara, belediyelere, kamu kurumlarına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'de dahil olmak üzere 'rüşvet alan da veren de melundur' tabelasını asacağız. Bizim dönemimizde devletten birden fazla maaş alan bir tane bürokrat kalmayacak. Gelir gelmez milyonluk makam araçları ve makam odalarına son vereceğiz. Paylaşımlı adaleti temsil edeceğiz."

'MİLLETİMİZE MİLLİ GÖRÜŞ SÖZÜ VERİYORUZ'

İktidar olmaları halinde eğitim sistemi ve müfredatı baştan aşağı yenileyeceklerini söyleyen Erbakan, "Kaliteli nesiller yetiştiren, kaliteli eğitim sistemi getirilecek. Hem bireysel kalitesi hem de ahlakı ve manevi kalitesi yüksek nesiller getirilecek. İmam hatip liselerimizin iktidarımızda taşıdığı manayla uyumlu hale getirilecek. Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün tasallutundan kurtarılacak. Tarım Bakanlığı Bill Gates Vakfı'ndan kurtarılacak. Milli savunma milli eğitim milli olacak. Tarım ve Sağlık Bakanlığı yerli ve milli bakanlıklar olacak. Bütün bu adımlara atmaya dair Yeniden Refah Partisi olarak hep bir ağızdan milletimize milli görüş sözü veriyoruz. Adalet, refah, huzur, barış ve insan haklarına ancak ve ancak milli görüşle ulaşılır milli görüş de ancak ve ancak Yeniden Refah ile gelir. Refah gelecek zulmü bitecek. Refah gelecek yüzler gülecek" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Ayşe Mine EĞÜZ

2022-05-22 16:22:26



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