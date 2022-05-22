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Kadınlar Süper Lig Play-Out: Sivasspor: 3 - Kireçburnu: 4 Sivasspor lige veda etti!

İHA

Kadınlar Süper Lig PlayOut maçında Sivasspor Kadın FK evinde Kireçburnu'na penaltı atışlarında 43 yenilerek lige veda etti.

Kadınlar Süper Lig Play-Out: Sivasspor: 3 - Kireçburnu: 4 Sivasspor lige veda etti!

Kadınlar Süper Lig PlayOut maçında Sivasspor Kadın FK evinde Kireçburnu’na penaltı atışlarında 43 yenilerek lige veda etti.
4 Eylül Spor Vadisi Suni Çim Sahası'nda Sivasspor Kadın Futbol Takımı, İstanbul ekibi Kireçburnu ile karşılaştı.
Maçı Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Erdal Sarılar, yönetim kurulu üyeleri, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve çok sayıda taraftar izledi.
Sivasspor Kadın FK, Kireçburnu’na penaltı atışlarında 43 yenilerek lige veda etti. Ligde kalan Kireçburnu ise maç sonu büyük sevinç yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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