Sivas TSO’da Avrupa Birliği Simülasyon Eğitimi Verildi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sivas AB Bilgi Merkezi ise Avrupa Birliği Simülasyonu ile bir program düzenledi.

Sivas TSO Çok Amaçlı Salonda düzenlenen ve katılımcıların delege olarak AB karar alma mekanizmalarını deneyimledikleri AB Simülasyonu programına Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden çok sayıda öğrenci katıldı. Katılımcılar, AB Parlamentosu’nda temsil edilen siyasi grupların delegeleri olarak, çeşitli ülkeler adına programa dahil olacaklar ve hem seçildikleri ülkelerdeki siyasi kanaati hem de temsil ettikleri siyasi hareketin ilgili konuya dair görüşlerini ortaya koydular. Katılımcılara sertifika verilen simülasyon eğitimi oturumlarını Prof Dr. Mustafa Nail Alkan, Dr. Levent Ersin Orallı, Dr. İskender Karakaya ve Av. Sibel Elikara yönetti.

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