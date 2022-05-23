Vali Şimşek’ten Sivasspor’a final maçı öncesi moral ziyareti

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Kayserispor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’a moral ziyaretinde bulunan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, “İnşallah güzel bir mücadeleden sonra, hocamız ve bu takım kupayı bu şehre getirecek, bizlere de bir hayırlı olsun armağanı olmuş olacak. Başarılar diliyorum” dedi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivasspor Kulübü’nü ziyaret etti. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcular hazır bulundu.

Kulübün Başkan Vekili Erdal Sarılar, yönetim kurulu üyeleri, futbolcu ve teknik heyet ile sohbet eden Vali Şimşek, Kayseri maçı için takıma başarı temennisinde bulunarak, “Geçtiğimiz hafta içerisinde Sivas’ta göreve başladık. Cumartesi günü SivassporKayserispor maçını izledim. Futbolu yakından takip eden birisiyim. Kararnamenin çıktığı gece Sivasspor kupada finale yükselmişti. Sivasspor’umuz şehrimiz için çok önemli bir değer ve önemli bir marka. Türkiye Kupası finaline yükselmiş olması da hepimizi gururlandırıyor. Şehir büyük bir heyecan içerisinde, bu heyecanı şehrimizin her köşesinde Hissedebiliyoruz. Esnaflarımız da, evlerimiz de her yerde bu heyecan var. Bundan sonra bize ve tüm Sivaslılara düşen görev, özellikle İstanbul’daki Sivaslılara düşen görev takımımızı desteklemek için bu kupa finalinde yer almak ve takımımızı desteklemeleri. Bu finale Anadolu’nun iki güzide takımının kalması ayrıca sevindirici, o anlamda bir Anadolu derbisi olacak. İnşallah centilmence, fairplay içerisinde bir maç olacak. İyi oynayan kazansın diyorum. Her iki takımımıza da başarılar diliyorum. Final için Sivas Belediyemiz 200 otobüs gönderiyor, yine Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız 2 bin bilet aldı. Onlara da bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm İstanbul’daki hemşerilerimizi takımımıza destek olmaya çağırıyorum. İnşallah güzel bir mücadeleden sonra, hocamız ve bu takım kupayı bu şehre getirecek, bizlere de bir hayırlı olsun armağanı olmuş olacak. Başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



Çalımbay: “Tek hedefimiz kupayı Sivas’a getirmek”

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Valimize yeni görevinde hayırlı olsun diyorum. Sivas’a çok güzel günde geldi, kupa finali oynayacağız ve kupayı da valimize hediye edeceğiz. Buradan giden valimize de hediye edeceğiz. Onunda büyük katkıları oldu bize. Valimizi tanıyorum gerçekten mükemmel bir insan. Sivas’a çok büyük faydaları olacağına da inanıyorum. Bizim tek hedefimiz takım olarak inşallah kupayı alabilmek ve şehrimize getirmek” diye konuştu.

Ziyaret toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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