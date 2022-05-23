Dünyadaki Mars’ta nefes kesen iniş Sivaslı dağcılar, Dünya'daki Mars olarak adlandırılan Emirhan Kayalıklarından nefes kesen bir iniş gerçekleştirdi

Sivaslı dağcılar, Dünya'daki Mars olarak adlandırılan Emirhan Kayalıklarından nefes kesen bir iniş gerçekleştirdi.

Sivas'ta şehir merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan ve Mars gezegenine olan benzerliği dolayısıyla 'Dünya'daki Mars' olarak da adlandırılan Emirhan kayalıkları, doğa severlerin yanı sıra kaya tırmanışıinişi yapan sporcuları da ağırlıyor. Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Antrenörü ve aynı zaman da Federasyon Spor Tırmanış Milli Hakemi Ebuzer Bekar ve beraberindekiler kayalıkların zirvesinde bulunan şapelden zorlu bir iniş gerçekleştirdi. Halatlar yardımıyla gerçekleştirilen iniş nefes kesen görüntü oluşturdu.



Emirhan kayalıkları tırmanış için çok uygun

Spor Tırmanış Antrenörü ve Federasyon Spor Tırmanış Milli Hakemi Ebuzer Bekar, kaya inişi yapmak için Emirhan kayalıklarının elverişli olduğunu belirterek, “Emirhan kayalıklarında bulunan şapelden iniş yapacağız. Burası Emirhan kayalıklarının en yüksek yeri. Yaklaşık 7080 metrelik dikey iniş alanımız var. 70 metrenin sonunda ara bir blok var biz oraya iniş yapacağız. Biz buradan zaman zaman tırmanış da yapabiliyoruz. Bu inişi yapacağımız yer dünyanın Marsı olarak biliniyor. Burası farklı kayaçların olduğu bir nadide bir bölge. Burada tırmanış ekibimizle birlikte iniş geçekleştireceğiz” dedi.



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