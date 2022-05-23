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Rıza Çalımbay: “Kafamızdaki tek düşünce kupayı almak” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Kupayı kazanırsak tarih yazacağız”

İHA

Rıza Çalımbay: “Kafamızdaki tek düşünce kupayı almak” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Kupayı kazanırsak tarih yazacağız”

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takım olarak Ziraat Türkiye Kupası Finali'ne odaklandıklarını söyledi. Çalımbay, “Hikmet Hoca olsun, ben olayım takımımız için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız. Kayserispor daha önce kupa almış bir takım. O yüzden kupayı bizim almamız lazım. Kafamızdaki tek düşünce kupayı almak, başka bir düşüncemiz yok” dedi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Deneyimli teknik adam geride kalan sezonu ve perşembe günü Kayserispor'a karşı oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni değerlendirdi. Çalımbay, “Sivasspor'da hedeflerimiz vardı, ilk 5'e oynamayacaksınız öyle anlaştık ve öyle geldik. İlk iki sene çok iyi geçti. Hatta pandemi döneminde şampiyonluğa gidiyorduk. Belli bir bütçe ve belli takviye lazımdı. Sırf onları yapamadığımız için biraz sıkıntı yaşadık. Ama ligi iyi bir yerde bitirdik ve Avrupa'ya gittik. Sonraki sene yine Avrupa'ya gittik. Ne hedeflediysek onu yaptık. Ama bu sezon herkesten önce sezonu açtık. Herkes tatildeydi biz çalışıyorduk, hazırlık maçları oynayamadık. Sadece resmi maçları oynadık. Hem Avrupa hem ligi oynadık. bayağı bir sıkıntı yaşadık. Şu anda Türkiye'de sezonu ilk açan biziz, en sonda bitiren yine biz oluyoruz. Hakikaten bu gurur verici bir şey, çok güzel bir şey. İnşallah bu maçı da kazandığımız takdirde üç sene üst üste Sivasspor'u Avrupa'ya götürmüş olacağız. Onun için bu kupanın başka bir anlamı var. Her şeyden önce Sivasspor'un tarihinde ne bir final var, ne bir kupa var. Onun için biz de bunun farkındayız. Sivas'a kupayı kazandırmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Oyuncular olarak hazırız” dedi.

“Çok iyi konsantre olmamız gerekiyor”
Deneyimli teknik adam, Kayserispor maçını kazanmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade ederek, “Bazı maçlarda oyuncularımızı oynatmadık, sadece bu maça odaklandık. Tek amacımız tabi ki kazanmak. Öyle kolay da bir maç oynamayacağız. Kayserispor ters bir takım onu da biliyoruz. Ona göre de tedbirlerimizi alacağız. Bütün amacımız kazanmak, başka bir düşüncemiz yok. Çok dikkatli oynamamız gereken bir maç, rakibimiz ters bir takım olduğu için çok iyi konsantre olmak gerekiyor. Bunların hepsi zaten bizim yapacağımız şeyler. Kafamızdaki tek düşünce kupayı almak, başka bir düşüncemiz yok. Onu da yapabilecek güçteyiz. Eğer arkadaşlarımız biraz kapasitelerinin üzerine çıkarsa iyi şeyler yapacağız” açıklamasını yaptı.

“Maç dostluk çerçevesinde oynanacak”
Kayserispor’un kendilerini tanıdığını, Sivasspor’un da Kayserispor'u tanıdığını vurgulayan Çalımbay, şöyle devam etti:
“Onun için bu final maçı ve telafisi olmayan bir maç. Çok dikkatli oynamak gerekiyor. Bizim takımımız Avrupa'nın en yaşlı takımı. Özellikle yabancı oyuncularımız bu tür maçları oynamışlar ve finali görmüşler. O da bizim için bir avantaj olabilir. Ama şöyle bir gerçek var, Türkiye Kupası'na tahminime göre 133 takım giriyor. Bu takımların arasından iki tane Anadolu takımı çakıyor, ikisi de birbirine yakın il olan. Bu gurur verici bir şey. Bizim bütçemizin 10 katı daha iyi olan takımlar kupada yok. İki tane Anadolu takımı var. Bu gerçekten güzel bir şey. Kayserispor ile dostluk çerçevesinde çok güzel bir maç oynayacağımıza inanıyorum. Hak edenin kazanacağı bir maç olacak. Böyle maçlarda hem taktik olarak hem oyunun gidişatına bakarak çok iyi stratejiler geliştirmek gerekiyor. Hikmet Hoca olsun, ben olayım takımımız için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız. Kayserispor daha önce kupa almış bir takım. O yüzden kupayı bizim almamız lazım.”

“Leke dışında eksiğimiz yok”
Takımdaki sakat futbolcular hakkında bilgi veren Rıza Çalımbay, “Leke James'in oynama ihtimali yok, sezonu kapattı. Isaac Cofie'nin, Hakan Arslan'ın, Jorge Felix'in hafif sakatlıkları var. Bu maçtan sonra da bazı arkadaşlarımız ülkelerinin milli takımlarında kampa giriyor” dedi.

“Sivas için oynayacağız”
Çalımbay, son olarak kupayı Sivas'a getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyleyerek, “Sivas'ın bir kupa alması gerekiyor. Bizim üç sene verdiğimiz emeğin karşılığının bir kupa olması gerekiyor. Biz daha çok istiyoruz, tabi rakibimiz de istiyordur. Şu anda Sivas inanılmaz şekilde kenetlenmiş, inanılmaz şekilde hareket ve heyecan var. Herkes bunu konuşuyor, başka bir şey konuşmuyor. Halkımızın, taraftarımızın bu coşkusunu oyuncular da görüyor. Biz her şeyden önce taraftarımız için oynayacağız, Sivas için oynayacağız. Oyuncularımız tabi ki kendileri için de oynayacaklar. Sivas için tarihi bir şey bu, bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Bu maçı kazanırsak oyuncularımız tarih yazacaklar, ilki yapmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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