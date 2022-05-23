Sivasspor sezonu 54 puanla tamamladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DG Sivasspor 20212022 sezonunu 54 puanla 10. sırada tamamladı.

Spor Toto Süper Lig’de 20212022 sezonunun 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 54 puan toplayarak 10. sırada tamamlayan Sivasspor küme düşme hattının yedi basamak üzerinde bitirdi. Ligin ilk yarısını 26 puanla 12. sırada tamamlayan kırmızıbeyazlılar ikinci yarısında ise 28 puan topladı. Toplamda 54 puan ile sezonu tamamlayan Yiğidolar, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Kayserispor’u yenip kupayı kazanmayı hedefliyor.

Sivasspor bu sezon oynadığı 38 maçta 52 gol atarken kalesinde ise 49 gol gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.