Yılmaz “Meslek Lisesi memleket meselesi”

EğitimBirSen Sivas 1 No.lu Şube Başkan Adayı Aydın Yılmaz, meslek liselerinin memleket meselesi olduğunu söyledi.

Sivas’ta ‘öze dönüş hareketi’ sloganı ile kampanya başlatıp, Eğitim Bir Sen Sivas 1 No.lu Şube Başkanlığına adaylığını açıklayan Aydın Yılmaz seçim çalışmalarını sürdürüyor. Ziyaretlerini mesleki eğitim veren okullar ve iş yerlerinde devam ettiren Yılmaz, üyelere hitaben yaptığı konuşmasında, "Hedeflerimize ancak birlik ve beraberlik içerisinde ulaşabiliriz. El ele verirsek, mutlu ve huzurlu bir öğretmenler odası iklimi oluşturursak eğitimde başarıyı daha kolay yakalarız. Biliyoruz ki meslek liseleri memleket meselesidir. Mesleki eğitim ne kadar kaliteli ve güçlü olursa kalkınmanın da o kadar iyi olacağını biliyoruz. Bu alanda hizmet eden tüm öğretmenlerimizin destekçisiyiz. Derdimiz memleketimizin her alanda gelişip kalkınmasıdır. Bu amaçla hizmet eden, emek veren tüm yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

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