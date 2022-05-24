Uluslararası Sİ-RO heyecanı başladı Sivas’ta düzenlenen Uluslararası Sivas Robot Yarışması (Sİ-RO) 67 il ve 2 ülkeden gelen 2 bin 911 kişinin katılımıyla başladı

Sivas’ta düzenlenen Uluslararası Sivas Robot Yarışması (SİRO) 67 il ve 2 ülkeden gelen 2 bin 911 kişinin katılımıyla başladı.

Sivas Valiliği himayelerinde Buruciye A.Ş’nin sponsorluğunda düzenlenen Uluslararası yarışma, Nuri Demirağ İnsansız Hava Aracı etabı ile başladı. Program açılışına Sivas Vali Vekili Adil Nas, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve il protokolü ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen açılış programında Sivas Hacı Mehmet Sabancı Lisesi öğrencileri roket gösterisi, Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi FTP Drone gösterisi yaparken Türkiye’nin en hızlı drone kullanıcısı Mete Orhan sabit kanat drone ile izleyenlerin nefesini kesti.

Programda konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, girişimlerde bulunduklarını belirterek önümüzde ki yıllarda Teknofestin bir ayağını Sivas’ta yapacaklarını ve çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Teknoloji çok önemli

Öte yandan Vali Vekili Adil Nas, “Bilindiği gibi ülkelerin gelişiminde teknoloji çok önemli. Çocuklarımızın gençlerimizin merak duygusunu geliştirmemiz lazım. Bu tür etkinlikler, yarışmalar çocuklarımızın merak duygusunu geliştiriyor. Bu tür etkinliklerin devamını diliyorum” dedi.



“Arı gibi hızlı ve güçlü”

Yarışmaya katılmak için Azerbaycan Bakü’den gelen öğrenci, iddialı olduklarını söyleyerek, “Couldrone adında bir İHA yaptık, arı gibi hızlı ve güçlü, ağır değil ve ölçüsüne göre çok performanslı bir drone. İddialıyız çünkü buradan önce birkaç yarışmaya katıldık 1.lik ve 2.lik derecelerimiz var. Bu yüzden iyi bir performans vereceğiz” dedi.

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