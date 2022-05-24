Sivas'ta robot yarışması heyecanı



Hüsnü Ümit AVCI-Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta 67 il ile Azerbaycan ve Romanya'dan gelen katılımcılardan oluşan robot yarışması başladı.

4 Eylül Spor Vadisi'ndeki Sivas Robot Yarışması'na (Si-Ro58); Vali Vekili Adil Nas, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, kurum müdürleri ve öğrenciler yer aldı. 12 alt kategoriden oluşan etkinlik ilk olarak Uluslararası Nuri Demirağ İnsansız Hava Aracı Yarışması'yla başladı.

Programda konuşan Vali Vekili Adil Nas ülkelerin gelişiminde çok çeşitli faktörler olduğunu dile getirdi. Teknolojik gelişimin önemine değinen Nas, "Teknolojik gelişmeyi belirleyen çok faktör var. Bunlardın birincisi insan faktörüdür, diğeri ise kaynak faktörüdür. İnsan faktörünü kesinlikle küçümsememek lazım ve değer vermemiz lazım. Bu tür yarışmalar çocuklarımızın, gençlerimizin merak duygusunu güçlendirici faaliyetlerdir. Etkinliği düzenleyen Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve destek verenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Nuri Demirağ'ın hemşehrileri Türkiye'nin hedeflediği milli sanayi yolunda, teknoloji yönünden milli ve yerli üretim yolunda önemli adımları hep birlikte atacak. Aslında bu memleketin çocukları yıllar önce o uçağı yaptı uçurdu ve başardı. Ama o günkü milli üretime direnen, yerli üretime direnen anlayış maalesef o güzel başarıyı, o güzel duruşu, Türkiye'yi farklı bir noktaya getirecek milletimizi göklerde daha güçlü kılacak anlayışla mücadele etti, o güzel organizasyonu ve çalışmayı maalesef yok etti. Ama bu milletin asil evlatları tüm zorlukları aştığı gibi inşallah bu yüzyılda bunu başaracak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'İstikbal göklerdedir' anlayışıyla hareket edecektir" diye konuştu.

Roket ve dron gösterileriyle başlayan Sivas Robot Yarışması, 27 Mayıs'taki ödül töreniyle sona erecek. (DHA)DHA-Bilim Teknoloji Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Ayşe Mine EĞÜZ

2022-05-24 13:39:02



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