TCDD uyardı, "hatlardan uzak durun" TCDD'den yapılan uyarıda Sivas'ta yapımı tamamlanan demiryolu hattına enerji vereceğini belirtilerek vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi

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TCDD'den yapılan uyarıda Sivas'ta yapımı tamamlanan demiryolu hattına enerji vereceğini belirtilerek vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

TCDD'den yapılan açıklamada, Sivas'ta yapımına devam edilen yüksek hızlı tren hattın da İnşaatı tamamlanan; BoğazköprüTuzhisar, İhsanlıSarıdemir arasında bulunan demiryolu elektrifikasyon hatlarına, 26 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 27 bin 500 Volt enerji verileceği duyuruldu. Vatandaşlardan elektrik akımına kapılma ihtimaline karşı; elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmemeleri, direklere dokunmamaları, iletkenlere yaklaşmamaları ve yere düşen tellerle temas kurmamaları istendi.

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