Sivassporlu taraftarlar, kupa maçı için 200 otobüsle yola çıktı



Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivassspor'un, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maça gidecek olan kırmızı-beyazlı taraftarları taşıyan 200 otobüs İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.

Sivasspor'un Ziraat Tükiye Kupası final maçında İstanbul´daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Yukatel Kayserispor ile yarın oynayacağı maç için Sivas'taki taraftarları taşıyan 200 otobüs yola çıktı. Sivas Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslere binmek için taraftarlar kent meydanında toplandı. Taraftarlar, meşaleler yakarak takımları lehine slogan attı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman da taraftarları ziyaret ederek hayırlı yolculuklar diledi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivas Belediye Başkan Yardımcı Ahmet Duman kupa finali öncesi heyecanlı olduklarını belirterek, "Bugün burada bilet alan bütün Sivassporlu hemşerilerimizle İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. Yaklaşık 25 otobüsümüz yola çıktı. Allah kazasız belasız ulaşmayı nasip etsin. Hilmi Bilgin başkanımız 'bilet alan hiçbir vatandaşımız Sivas'ta kalmayacak' demişti. Bu vaadi yerine getirmek için bütün otobüs tedbirlerimizi aldık. Kent meydanında biletini alan bütün vatandaşlarımızı İstanbul'a götürmek üzere hazır bir şekilde bekliyoruz. Bu kupayı çok istiyoruz. İnşallah binlerce vatandaşımız kupayla Sivas'a sağ salim döneceklerdir" dedi.

Taraftarlardan Eren Eroğlu ise, "Kayseri'de Hukuk Fakültesi'nde okuyorum. Ama sınav haftası olmasına rağmen Sivasspor için buraya geldim. Biz bu kupayı almadan gelmeyeceğiz. Tarihin bize bir kupa borcu var. 2008, 2009 ve 2019'da olmadı ama bu sefer kupayı inşallah biz alacağız. Seneye de ligi alacağız" dedi.

Alperen Sayıcı da, "Sivaslıyım ve burada üniversite okuyorum. O kupa Sivas'a gelecek" diye konuştu.

Saat 22.00 sıralarında Demir Grup Sivasspor taraftarlarını taşıyan otobüsler İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Taraftarlardan görüntüler

-Taraftarların coşkusu

-Otobüslere biniş

-Otobüslerin yola çıkışı

-Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman röportaj

-Taraftarlar röportaj

-Genel Detay

DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-05-25 23:14:59



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