Pençe-Kilit Harekatında Yozgatlı asker şehit oldu Pençe-Kilit Harekatında Yozgatlı Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral Şehit oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

PençeKilit Harekatında Yozgatlı Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral Şehit oldu.

Yozgat Valisi Ziya Polat sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda Yozgat’ın Sorgun ilçesi Nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral’in PençeKilit Harekatında şehit düştüğünü belirtti. Polat, şehidin ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Meral’in Siirt 3. Komando Tugayı emrinde görevli olduğu, günün ilk saatlerinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu şehit olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.