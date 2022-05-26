Sivas’ta “Pandemiye Veda” sergisi açıldı Sivas Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri “Pandemiye Veda" adlı sergi açtı. Sergide 50 öğrenciye ait 73 eser yer aldı

Sivas Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, yıl boyunca yaptıkları resim ve el sanatları çalışmalarını açtıkları sergi ile sanatseverlerin beğenisine sundu.

Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesinde oluşturulan "Pandemiye Veda" adlı karma resim sergisinin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, okul müdürleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Açılış kurdelesini öğrenci ve öğretmenlerle birlikte kesen Aslan, daha sonra sergiyi gezerek Görsel Sanatlar Öğretmeni Handan Barış ve öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Okul Müdürü Bilal Tan, öğrencilerin pandeminin zorlu süreçlerinde yaptıkları resimlerle duygu ve düşüncelerini ifade ettiklerini belirterek bu nedenle sergiye "Pandemiye Veda" adının verildiğini söyledi.

Sergide 50 öğrenciye ait 73 eser yer aldı.

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