Sivas’ta kupa heyecanı

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İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali heyecanı, Sivas'ta da yaşanıyor. Meydana akın eden binlerce kişi dev ekranlardan mücadeleyi takip ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Kayserispor ile Sivasspor, Olimpiyat Stadı'nda kupayı kazanmak için mücadele verirken, Sivas'ta da karşılaşmaya büyük ilgi var. Binlerce taraftar, Sivas Tarihi Kent Meydanı'nda kurulan dev ekrandan maçı izlerken büyük heyecan yaşanıyor.

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