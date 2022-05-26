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Sivas'ta kupa coşkusu

DHA

Sivas'ta kupa coşkusu


Hüsnü Ümit AVCI Alperen YILDIZ / SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivassspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupayı kazanmasının ardından kent meydanında büyük sevinç yaşandı. 
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u uzatmalarda bulduğu golle 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, tarihinde ilk kez bu kupanın sahibi oldu. Kupa finalini tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranda izleyen Sivaslılar, uzatmalara giden karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı. Meydanı dolduran kırmızı-beyazlı taraftarlar, meşaleler yakarak takımları lehine tezahüratlarda bulundu. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Taraftarların maçı izlemesi
-Sevinç görüntüleri
-Gol sevinçleri
-Taraftarlardan röportajlar
DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ
2022-05-26 23:32:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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