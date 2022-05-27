Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivasspor’u tebrik etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 60. Türkiye kupasını kazanan Sivasspor’u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 60. Türkiye kupasını kazanan Sivasspor’u tebrik etti.



Türkiye Kupası final müsabakasında Sivasspor, Kayserispor’u mağlup ederek 60. Kupanın sahibi oldu. Sivasspor’u ilk tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye Kupası'nın sahibi olan Sivasspor camiasını, taraftarlarını ve şehri tebrik etti.

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