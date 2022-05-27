Rıza Çalımbay, 21 yıllık kariyerinde ilki yaşadı

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Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, 21 yıllık teknik direktörlük kariyerinde ilk kupasını memleketinin takımıyla kazandı.

Sivasspor ile Kayserispor, Türkiye Kupası Finalinde Atatürk Olimpiyat Stadyumunda karşı karşıya geldi. Normal süresi 11 biten maçın uzatma devrelerinde Sivasspor, Kayserispor’u 32 yenerek kupayı aldı. Deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde bir ilki de başarmış oldu. Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş ile sayısız kupa kazanan Çalımbay, 21 yıllık teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını 59 yaşında memleketinin takımıyla kazandı.

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