Yiğidolar, UEFA Avrupa Ligi biletini aldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayserispor’u 32 mağlup ederek Türkiye Kupası’nı kazanan DG Sivasspor, gelecek sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek.

60. Türkiye Kupası final maçında Kayserispor’u yenen Sivasspor, kupayı müzesine götürdü. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Yiğidolar, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etme hakkı elde etti.

Kırmızıbeyazlılar UEFA Avrupa Ligi’ne playoff turundan dahil olacak. Sivasspor, 1825 Ağustos’ta oynanacak maçların ardından tur atlarsa gruplara yükselecek, elenirse doğrudan UEFA Konferans Ligi gruplarında yer alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.