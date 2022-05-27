Sivasspor’un kupada bileği hiç bükülmedi

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DG Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası’nı hiç maç kaybetmeden kazandı.

Türkiye Kupası Finali'nde Kayserispor’u 32 yenen Yiğidolar, kupayı müzesine götürdü. Kırmızıbeyazlılar kupada başarılı bir grafik çizdi. 5. Tur'da MKE Ankaragücü, son 16’da Bandırmaspor ve çeyrek finalde Karagümrük’ü yenen Yiğidolar, çift maç olarak oynanan yarı finalde Alanyaspor ile karşılaştı. Kırmızıbeyazlılar ilk maçta berabere kaldığı Alanyaspor’u ikinci karşılaşmada mağlup edip finale çıktı. Sivasspor dün de Kayserispor’u yenip kupada namağlup şampiyon oldu.

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