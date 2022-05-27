Sivasspor ile Trabzon Süper Kupa’da karşılaşacak

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Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Sivasspor, Süper Kupa maçında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Sivasspor, Türkiye Kupası'nı kazanarak Türkiye Süper Kupası mücadelesine çıkma hakkı kazandı. Kırmızıbeyazlılar Süper Kupa Finali’ni Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile oynayacak.

Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanacak Süper Kupa final maçının tarihi henüz açıklanmadı.

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