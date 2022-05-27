Vali Şimşek, Sivassporlu taraftarların mezarına karanfil bıraktı

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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivasspor’un 17 Eylül 1967 tarihinde Kayserispor ile deplasmanda oynadığı maçta çıkan tribün olaylarında yaşamını yitiren 43 taraftarı mezarı başında andı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 17 Eylül 1967 tarihinde çıkan tribün olaylarında yaşamını yitiren Sivasspor taraftarlarının mezarlarını ziyaret etti. Vali Yılmaz Şimşek, taraftarların kabirleri başında dua ederek karanfil bıraktı.

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