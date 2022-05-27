Sivas'ta Uluslararası Robot Yarışması düzenlendi

Sivas’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Sivas Robot Yarışması (SİRO) ödül töreniyle sona erdi.

Sivas'ta 67 ilden 2 bin 911 öğrencinin katıldığı Uluslararası Sivas Robot Yarışması'nda üç gün boyunca öğrenciler hazırladıkları yapay zeka ürünleri ve robotları yarıştırdı. Dronların da yarıştırıldığı etkinlik yoğun ilgi gördü. Bugün tamamlanan yarışların ardından yarışmalarda dereceye giren okullar ve çalışmaları ödüllendirildi. Ödül törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimsek, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, il protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Vali Şimşek ve beraberindekiler, tören öncesi öğrenciler arasında yapılan yarışmaları izledi. 4 ana kategoride dereceye giren okul takımlarına ödülleri verildi.

Ödül töreninde konuşan Vali Şimşek, “İlimizde böyle bir yarışmanın düzenlenmesi ilimizin tanıtımı için, ülkemizin milli teknolojilerini geliştirmemiz adına çok önemli, çok anlamlı. Biliyoruz ki ülkemizin tam bağımsız, uluslararası arenada sesimizin gür çıkması gerekiyor” şeklinde konuştu.

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