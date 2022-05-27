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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor'u taşıyan uçak su tankıyla karşılandı

İHA

Sivasspor'u taşıyan uçak su tankıyla karşılandı

Türkiye Kupası’nı kazanan DG Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, bazı futbolcular ve taraftarlar İstanbul’dan kalkan uçakla Sivas’a geldi. Kafile, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda su takıyla karşılandı.
Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Kayserispor’u 32 yenip kupayı müzesine götüren Sivasspor’da kutlamalar sürüyor.
Bu kapsamda teknik direktör Rıza Çalımbay, bazı futbolcular ve taraftarlar İstanbul’dan kalkan uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na iniş yaptı. İniş yapan uçak su tankıyla karşılanırken Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolcular ve taraftarlar uçak içerisinde alkış tuttu ve tezahürat etti.

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