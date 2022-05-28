Düzensiz evlilikler masaya yatırıldı Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) düzenlenen Evlilik Okulu Seminerleri başladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) düzenlenen Evlilik Okulu Seminerleri başladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (CÜRAM), SCÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) ve Erciyes Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERREM) iş birliği ile düzenlenen Evlilik Okulu Seminerleri başladı.

SCÜ Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu’nda gerçekleştirilen, 2829 Mayıs 2022 tarihleri arasında devam edecek seminerin açılışına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, SKS Daire Başkanı Mustafa Hasbek, CÜRAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sema Yılmaz, ERREM Müdürü Dr. Mustafa Atak, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kılıç konuşmasında sağlıklı toplumun temelinin sağlıklı ailelerden geçtiğini söyleyerek, “Sağlıklı ailelerin oluşması için de saygı, fedakârlık, vefa, dürüstlük gibi bir takım değerlere ihtiyaç var. Maalesef toplumlar saydığım bu değerler konusunda da erozyona uğramış durumda. Umutla başlayan birliktelikler bu yüzden kısa süre içerisinde sona eriyor. Boşanmalar da normal değil; kadın cinayetleri, mağdur edilen çocuklar... Hocalarımız sağlıklı evliliklerin oluşması ve sürdürülebilmesi için tecrübe, bilgi ve birikimlerini bizlerle paylaşacaklar.” dedi.

CÜRAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ise CÜRAM’ın gerçekleştirdiği programlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Yılmaz’ın konuşmasının ardından seminer ERREM Müdürü Dr. Atak’ın “Evlilikte İletişim ve Sorun Çözme” başlıklı sunumuyla sürdü.

Daha sonra ise Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sefa Saygılı “Evlilikte Baba Faktörü”, İbni Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Sefa Bulut “Evlilikte Zor Süreçler” konularıyla ilgili sunumlarını gerçekleştirdiler.

Yapılan sunumlarda geçtiğimiz yıl Türkiye’de 561 bin çift evlenirken 174 bin çiftin boşandığı, Sivas’ta ise 4 bin 48 çift evlenirken 1072 çiftin boşandığına dikkat çekildi.

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