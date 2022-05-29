UEFA’dan Sivasspor paylaşımı

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Ziraat Türkiye Kupası final maçında Kayserispor’u 32 yenerek kupayı müzesine götüren DG Sivasspor, UEFA’nın da dikkatini çekti.

Sivasspor, Türkiye’nin ardından UEFA’nın da gündemine oturdu. UEFA Avrupa Ligi’nin resmi sosyal medya hesabından, Sivasspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nı kazandığı fotoğrafları paylaşıldı. Yapılan paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Tebrikler Yiğidolar. Demir Grup Sivasspor, Kayserispor'u uzatmalarda 32 yenerek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu! Avrupa Ligi playoff turunda görüşmek üzere!”

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