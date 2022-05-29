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İstanbul'un fethinin yıl dönümünde savaş atları gösterisi heyecanı

DHA

İstanbul'un fethinin yıl dönümünde savaş atları gösterisi heyecanı


Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geleneksel atlı okçuluk, cirit ve savaş atları gösterisi heyecanı yaşandı.
Sivas Valliği tarafından İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Hamidiye Kültür Bahçesi'nde ata sporları sergilendi. Ferhan Geleneksel Ata Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile vatandaşlar katıldı. Geleneksel atlı okçuluk, cirit ve savaş atları gösterisinde at üzerinde ok atan sporcular, izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Cirit müsabakası ise çekişmeli görüntülere sahne oldu. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-05-29 16:36:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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