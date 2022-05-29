Kupa kutlamasına Sivasspor tarafından yoğun ilgi

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Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan DG Sivasspor’da zafer büyük coşkuyla kutlanıyor. Kent meydanında düzenlenecek kutlama programına taraftarlar erken saatlerde gelerek alanı doldurmaya başladı.

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Sivasspor için Kent Meydanı’ndaki İstasyon Caddesi’nde kupa töreni düzenleniyor. Kutlama programına gelen taraftarlar saatler öncesinde alanı doldurmaya başladı.

Kırmızıbeyazlı taraftarlar, ellerinde bayraklar ve meşalelerle takımları lehine tezahüratlarda bulunarak, marşlar söyledi ve gönüllerince eğlendi.

Taraftar lideri Sadettin Şanlı ile Mesut Daştan sahneye çıkarak taraftarlara üçlü çektirdi. Kutlama programı dolayısıyla ünlü sanatçı Onur Şan ilerleyen saatlerde sahne alarak vatandaşlara coşkulu anlar yaşatacak.

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