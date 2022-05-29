Demir Grup Sivasspor'dan kupa kutlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demir Grup Sivasspor'dan kupa kutlaması

DHA

Demir Grup Sivasspor'dan kupa kutlaması


Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi olan Demir Grup Sivasspor, kentte taraftarıyla birlikte şampiyonluğu kutladı. 
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması nedeniyle kentte kutlama programı düzenlendi. Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama programına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Rıza Çalımbay, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler katıldı. Kutlama programı Demir Grup Sivasspor futbolcularını ve yöneticilerini kupa ile birlikte taşıyan otobüs Cumhuriyet Meydanı'na gelişiyle başladı. Alanda toplanan çok sayıda taraftar kırmızı-beyazlı ekibe sevgi gösterisinde bulundu.
"ZOR BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK"
Kutlamada konuşma yapan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, "55'inci kuruluş yıl dönümümüzü yaşadığımız bu günlerde, 60'ıncı Türkiye Kupası'nı müzemize götürmeyi başardık. Bu heyecanımıza, bu mutluluğumuza ve gururumuza ortak olan tüm hemşerilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ne mutlu bize ki finalde muhteşem taraftar desteğini arkasına alan takımımız, harika bir futbol ortaya koyarak kupayı kaldırdı. Bu kupa sadece takımımız için değil, Sivas şehri için de çok önemliydi. Oyuncularımız ona göre oynadı ve mücadele etti. Herkes sorumluluğunu bildi ve herkes görevini yaptı. 2 sezondur üst üste Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan takımımız, bu başarısını devam ettirerek 3'üncü yılında da ülkemizi yine Avrupa'da temsil edecek. Bir Anadolu takımı olarak kırılması zor bir başarıya imza attık. Avrupa oynama kültürüne alışan ve burada tecrübe elde eden takımımız, bu sezon da Avrupa Ligi'nde ülkemize puanlar kazandırmak için her şeyini ortaya koyacak" dedi.
"BÖYLE BİR ŞEYİ HEP HAYAL ETMİŞTİM"
Teknik direktör Rıza Çalımbay ise, "Size bu günleri yaşattığım için çok mutluyum. Çünkü benim doğduğum büyüdüğüm yer. Yoldan gelirken çocukluğum aklıma geldi. Böyle bir şeyi hep hayal etmiştim. Hepinize teşekkür ediyorum. Bütün takımla burada olmak isterdik ama bazı arkadaşlarımız gelemediler. Onlarında size çok çok selamı var. Şimdi Avrupa'ya gidiyoruz. Burada futbolcuların etkisi var ancak, taraftar bana göre 12'inci değil 1'inci adamdır. Sizler olmazsanız biz maç bile kazanamayız. Kupa hepinize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu. 
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de, "Muhteşem bir günde sizinle beraberiz. Sivas olarak inandık, 'bu kupa gelecek' dedik ve bu kupa Sivas'a geldi. Mecnun başkanımıza ve ekibine tüm Sivaslılar adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kutlama programından görüntüler
-Takımın alana gelişi
-Kupadan görüntüler
-Konuşmalar
-Kupanın havaya kaldırılışı
-Taraftarlardan görüntüler
-Onur Şan konseriDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ
2022-05-29 22:14:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivasspor’dan unutulmaz kupa kutlaması!
YEREL HABERLER Sivasspor’dan unutulmaz kupa kutlaması!
Kupa kutlamasına Sivasspor tarafından yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kupa kutlamasına Sivasspor tarafından yoğun ilgi
İstanbul'un fethinin yıl dönümünde savaş atları gösterisi heyecanı
YEREL HABERLER İstanbul'un fethinin yıl dönümünde savaş atları ...
Atlı Okçuluk ve Atlı Cirit gösterisi nefes kesti
YEREL HABERLER Atlı Okçuluk ve Atlı Cirit gösterisi nefes kesti
UEFA’dan Sivasspor paylaşımı
YEREL HABERLER UEFA’dan Sivasspor paylaşımı
Bir mumla başladı, binlercesini hediye etti Sivaslı iş adamı Mehmet Gürbüzer, kendine oluşturduğu hobi atölyesinde yaptığı binlerce bibloyu çevresine hediye etti
YEREL HABERLER Bir mumla başladı, binlercesini hediye etti Sivaslı ...
KKKA'da ölü sayısı 3’e yükseldi Sivas’ta KKKA nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi
YEREL HABERLER KKKA'da ölü sayısı 3’e yükseldi Sivas’ta KKKA ...
Düzensiz evlilikler masaya yatırıldı Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) düzenlenen Evlilik Okulu Seminerleri başladı
YEREL HABERLER Düzensiz evlilikler masaya yatırıldı Sivas Cumhuriyet ...
Türkiye Atletizm Şampiyonasından çifte madalya ile döndüler
YEREL HABERLER Türkiye Atletizm Şampiyonasından çifte madalya ile ...
Güreşçiler 2 altın madalya kazandı
YEREL HABERLER Güreşçiler 2 altın madalya kazandı
Sivasspor 38 maçta 51 gol attı
YEREL HABERLER Sivasspor 38 maçta 51 gol attı
Sivasspor için kupa töreni düzenlenecek
YEREL HABERLER Sivasspor için kupa töreni düzenlenecek
Sivasspor kupayı kazanan 16. takım oldu
YEREL HABERLER Sivasspor kupayı kazanan 16. takım oldu
Sivaslı öğrenciler Kangal kadar sadık robot yaptı Sivaslı öğrenciler askerimizi mayın tuzaklarından koruyacak robot geliştirdi, geliştirdikleri robota dünyanın en iyi koruma köpekleri olarak bilinen “Kangal” ismini verdiler
YEREL HABERLER Sivaslı öğrenciler Kangal kadar sadık robot ...
İş yeri duvarını aile albümüne çevirdi Çay ocağının duvarını dost ve akrabalarının fotoğrafları ile donattı
YEREL HABERLER İş yeri duvarını aile albümüne çevirdi Çay ocağının ...
Sivasspor’da taraftarların kupa sevinci sürüyor Kutlamalara kangal köpeği damgası!
YEREL HABERLER Sivasspor’da taraftarların kupa sevinci ...
Rıza Çalımbay, ‘Göreve hazırım’ mesajı verdi
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay, ‘Göreve hazırım’ mesajı verdi
Sivasspor'u taşıyan uçak su tankıyla karşılandı
YEREL HABERLER Sivasspor'u taşıyan uçak su tankıyla karşılandı
Sivas'ta Uluslararası Robot Yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Sivas'ta Uluslararası Robot Yarışması düzenlendi
TCDD uyardı, “bu bölgelerden uzak durun”
YEREL HABERLER TCDD uyardı, “bu bölgelerden uzak durun”
İstanbul'dan otobüslerle dönen Sivaslıların kentte kupa sevinci
YEREL HABERLER İstanbul'dan otobüslerle dönen Sivaslıların kentte ...
Vali Şimşek, Sivassporlu taraftarların mezarına karanfil bıraktı
YEREL HABERLER Vali Şimşek, Sivassporlu taraftarların mezarına ...
Sivas’ta kupa coşkusu bugün de devam etti
YEREL HABERLER Sivas’ta kupa coşkusu bugün de devam etti
"Medya dili ırkçılığı arttırıyor" Arş. Gör. Dr. Ayşegül Aycan Solaker, Almanya’da yaşayan Türkler üzerine yaptıkları araştırmaya göre özelde Türklerin, genelde göçmenlerin çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını söyledi
YEREL HABERLER "Medya dili ırkçılığı arttırıyor" Arş. Gör. Dr. ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.