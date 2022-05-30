Sivas YKS’de 40’ıncı sırada yer aldı Sivas; YÖK’ün 2021 yılına ilişkin hazırladığı Yükseköğretime Geçişte Öğrenci Hareketliliği raporuna göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarı sırası ortalamasında 40’ıncı oldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK); 2021 yılına dair "Yükseköğretime Geçişte Öğrenci Hareketliliği" raporunu yayımladı.

Raporda; sınava giren adaylar üzerinden illerin başarı sırası ortalamalarına göre dağılımı yapıldı. Sınava giren tüm adaylar üzerinden illerin başarı sırası ortalamasında Ankara ilk sırada yer aldı. Türkiye genelinde adayların başarı sıralaması ortalamaları 561 bin 146 olarak belirlenirken, Ankara'da sınava giren adayların bu ortalaması 520 bin 637 olarak kayda geçti. Sivas ise başarı sırası ortalamasında 555 bin 644 ile 40’ıncı sırada yer aldı.

YKS verilerine göre 2021 yılında Sivas’ta ikamet edip bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenci sayısı 6 bin 258 oldu. Sivaslı öğrencilerin en çok tercih ettiği şehirler arasında 3 bin 238 ile yine Sivas yer aldı. Sivas’ı 368 öğrenci ile İstanbul, 363 öğrenci ile Ankara, 276 öğrenci ile Tokat, 202 öğrenci ile Kayseri, 115 öğrenci ile Samsun, 104 öğrenci ile Erzincan, 95 öğrenci ile İzmir, 88 öğrenci ile Konya, 82 öğrenci ile de Antalya izledi.

Sivas’ta bulunan bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenci sayısı ise 7 bin 74 olarak açıklandı. Sivas’a en çok öğrencinin geldiği 10 il sıralamasında ilk sırada 3 bin 238 ile yine Sivas yer aldı. Bunu 486 ile Kayseri, 255 ile Kahramanmaraş, 251 ile Malatya, 227 ile İstanbul, 197 ile Tokat, 190 ile Ankara, 161 ile Yozgat, 113 ile Adana, 101 ile de Gaziantep’ten gelen öğrenciler oluşturdu.

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