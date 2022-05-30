Sosyal medya burun estetiklerini arttırdı Kulak Burun Boğaz (KBB) Operatör Doktoru Emel Peru Yücel, sosyal medyanın burunu estiğini arttırdığını söyledi

Kulak Burun Boğaz (KBB) Operatör Doktoru Emel Peru Yücel sosyal medya kullanımının armasına bağlı olarak burun estiklerinde de artış gözlendiğini söyledi.

Sivas Medicana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisi Operatör Doktorlarından Emel Peru Yücel, burunun yüz estetiği açısıdan önemli bir duyu organı olduğunu belirterek, "Dünya da en sık uygulanan ameliyatlardan olan ve bireylerde özgüven artışı sağlayan, burunda ki kıkırdak ve kemiklerin yeniden şekillendirildiği burun estetiği ameliyatı, hem estetik hem de hayati yönden birçok öneme sahiptir. Hayati olarak nefes alış verişimizde büyük rol sahibi olan burun, yüzümüzün üçte birini oluşturduğu için estetik yönden de büyük öneme sahiptir" dedi.



“Burun yüzün 3'te 1'ini oluşturuyor"

Yücel, burunun yüzün 3'te 1'ini oluşturduğunu hatırlatarak, "Tıp dilinde rinoplasti olarak adlandırılan toplumda yaygın adı burun estetiği olan, burunun mevcut görünüm ve işlevlerini tedavi etmek amacıyla burunda ki kemik ve kıkırdak yapıların tekrardan şekillendirerek yeni bir görünüm kazandırıldığı estetik bir operasyondur. Yüzün tam ortasında olan ve en çok dikkat çeken bölgesi olan burun, yüzümüzün 3’de 1’i oluşturur. Gerek fonksiyon gerek estetik açıdan mühim bir organdır. Başarılı bir burun ameliyatında, değişen sadece burnumuzun şekli olmuyor kişinin özgüveni de artıyor. Estetik açıdan önemli olduğu kadar, fonksiyon açısından da hayati bir öneme sahiptir. Sağlıklı nefes sağlıklı yaşamı da beraberinde getirir. Dünyada en sık uygulanan estetik ameliyatlardan birisidir.



Sosyal medya burun operasyonlarını arttırdı

Yücel, sosyal medya paylaşımlarının artması ile burun estetiği operasyonlarının da arttığını ifade ederek, "Son yıllarda sosyal medya paylaşımlarının artması ile burun estetiği ameliyatı olan kişi sayısı arttı. Pandemi döneminde de evden çalışma, maske kullanımı iyileşme sürecine pozitif kattı sağladığı için burun estetiği ameliyatları devam etti. Eğer gerçekten düzeltilebilir şekil bozukluğu varsa ve kişinin psikolojisi buna uygunsa yani beklentileri gerçekleşebilecek düzeydeyse bu durum hastayı olumlu yönde etkiliyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki hiçbir hastanın ameliyatında uygulanan teknikler diğer ameliyatlarla aynı olmuyor" dedi.

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