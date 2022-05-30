Binali Yıldırım, Sivas'ta cenazeye katıldı



Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Sivas´ın Suşehri ilçesinde, özel kalem müdürü Murat Aydın'ın annesi Olcay Aydın´ın (80) cenazesine katıldı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın Özel Kalem Müdürü Murat Aydın'ın Suşehri ilçesinde yaşayan annesi Olcay Aydın, yaşlılığa bağlı olarak bir süredir tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. Olcay Aydın için öğle vakti Bal Hatun Camisi'ndeki cenazeye Binali Yıldırım, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Aydın'ın ailesi ve ilçe halkı katıldı.

Aydın'a Allah'tan rahmet ve ailesine başsağlığı dileyen Yıldırım, "Acısını paylaşmak için uzaktan yakından birçok dost, kardeşi burada toplanmış durumda. Allah, milletin birliğini, dirliğini kardeşliğini daim eylesin. Allah, bu aziz millete kötülük yapmaya çalışanlara fırsat vermesin" dedi. Kılınan cenaze namazının ardından Olcay Aydın, asri mezarlıkta toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-05-30 14:08:11



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