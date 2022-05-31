Rıza Çalımbay, yönetimle masaya oturacak

Sivasspor’da sözleşmesi sona eren teknik direktör Rıza Çalımbay, bu hafta içi yönetim ile masaya oturacak.

Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın sözleşmesi sona erdi. Kırmızıbeyazlı ekibe üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılma hakkı sağlayan Rıza Çalımbay’ın bu hafta içerisinde yönetim ile görüşeceği öğrenildi.

Deneyimli çalıştırıcı, Başkan Mecnun Otyakmaz ile hem sözleşme hem transfer hem de takımın hedefi konularını görüşecek.

Kupa şampiyonluğu sonrasında Teknik Direktör Rıza Çalımbay yaptığı tüm açıklamalarda, ‘Sivasspor ile para konuşmayız, önemli olan hedef’ mesajını vermişti. Tecrübeli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa Finali’nde mücadele edilecek olması nedeniyle geniş bir kadro talep ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.