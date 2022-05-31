Koşarak teknoloji bağımlılığına dikkat çektiler Teknoloji bağımlılığı konusuna dikkat çekmek amacıyla Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Ekranı Kapat Dünyaya Koş" temalı halk koşusu düzenlendi

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Sivas’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 4 Eylül Spor Vadisi Atletizm Sahasında "Ekranı Kapat Dünyaya Koş" temalı halk koşusu düzenlendi.

Teknoloji bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK) toplantısında alınan kararlar gereğince ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi gördü.

4 Eylül Spor Vadisi Atletizm Sahasında gerçekleştirilen halk koşusuna öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Yarışma sonunda dereceye girenlere madalya takdim edildi.

Halk koşusuna Milli Eğitim Şube Müdürü Resul Çatal da katıldı.

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