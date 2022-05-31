Sivas’ta İstanbul Fethi kutlandı İstanbul'un Fethi’nin 569. yıl dönümü Sivas’ta Ülkü İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen program dahilinde kutlandı

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Sivas’ta, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü münasebetiyle kutlama programı düzenlendi.

Ülkü İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan program, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Milli Eğitim Şube Müdürleri Bekir Dal ve Süleyman Bektaş, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Kur'anı Kerim tilaveti başlayan programda öğrenciler tarafından şiirler ve marşlar seslendirildi. Oratoryo ve tiyatro gösterisi ile fetih coşkusunu yaşatan öğrencilerin performansı büyük beğeni topladı.

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