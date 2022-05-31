Din görevlileri öğrencileri piknikte buluşturdu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri, din görevlileri tarafından düzenlenen Gençlik Eğitim Kampı ve Piknik Etkinliğinde bir araya geldi. Yabancı öğrencilerin de katıldığı etkinlikte öğrencilere din görevlileri ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla hazırlanan yemekler ikram edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri, din görevlileri tarafından düzenlenen Gençlik Eğitim Kampı ve Piknik Etkinliğinde bir araya geldi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Camii din görevlileri tarafından üniversite öğrencilerine yönelik "Globalleşen Dünyada Gençlik Eğitim Kampı ve Piknik Etkinliği" adı altında program düzenlendi.

Osman Seçilmiş Piknik ve Mesire alanında yapılan programa Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde eğitim alan 150 yerli ve yabancı öğrenci katılım sağladı.

Kur’anı Kerim tilaveti, sohbet ve dua ile başlayan programda din görevlileri ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla hazırlanan yemekler gençlere ikram edildi.

Programa katılan İl Müftüsü Remzi Pehlivan, gençlerle tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Programı hazırlayan ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Müftü Pehlivan, "Bu tür organizasyonları, öğrencilerle bir araya gelme, tanışma, kaynaşma ve sohbet etme imkânı sağlaması açısından çok önemli buluyorum. Diğer illerden ve farklı ülkelerden ilimize gelerek eğitim alan tüm öğrencilerimiz bizlere emanet misafirlerdir. Gençlerimiz ümmetin ve insanlığın umududur. Bu sebeple gençlerimiz için ne yapsak, ne kadar hizmet etsek, gecemizi gündüzümüze katsak yine de azdır" dedi.

Programa Gençlik Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, müftü yardımcıları, şube müdürleri ve din görevlileri de katıldı.

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