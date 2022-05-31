Fanatik muhabbet kuşu “O kupa Sivas’a geldi “ Fanatik muhabbet kuşu Japon, Sivasspor’un Türkiye Kupasını almasını “Sivas’ın yollarında” türküsünü söyleyerek kutladı

Fanatik muhabbet kuşu Japon, Sivasspor’un Türkiye Kupasını almasını “Sivas’ın yollarında” türküsünü söyleyerek kutladı.

Kurduğu uzun cümlelerle dikkatleri üzerine çeken Sivasspor fanatiği Japon isimli muhabbet kuşu, son günlerde Sivasspor’un aldığı Türkiye Kupası’nın sevincini yaşıyor. Final müsabakasından önce “O kupa buraya gelecek, elhamdülillah Sivaslıyız, gardaş” diyen Japon, kupanın alınmasının ardından Sivas’ın yollarında türküsünü söyleyerek, “O kupa Sivas’a geldi, Elhamdülillah, çok şükür, ne mutlu Türk’üm diyene” şeklinde sloganlar atmaya başladı.



Avrupa’da da Sivasspor’u yalnız bırakmayacak

İlgi odağı olan kuşu besleyen sahibi Ömer Bayrak, Japon’un Avrupa müsabakalarında da Sivasspor’un yanında olacağını belirterek, “Biz daha önce çalışmalarımızda ‘o kupa Sivas’a gelecek’ diye kuşumuza öğrettik. Futbolcular taraftarın desteği ile o kupayı Sivas’a getirdi. Bundan sonra ne çalışma yapabiliriz diye düşündük, Kuşumuza ‘o kupa Sivas’a geldi, elhamdülillah, çok şükür, Sivas’ın yollarına çıkayım dağlarına’ sloganlarını öğrettik. Türkiye’yi Avrupa’da en iyi şekilde temsil edeceğini düşünüyorum, onun içinde yine bir slogan yapıp sizlerle paylaşacağız" şeklinde konuştu.



İstanbul takımlarından arıyorlar

Bayrak, İstanbul takımlarından kendi tezahüratlarını yapmaları için aradıklarını söyleyerek, "Sivasspor yönetiminden şuana kadar kimse beni aramadı. İstanbul takımlarından arayanlar oldu. Kendi takımları için tezahürat yapılması için arayanlar oldu. Yalnız bizim Sivasspor yöneticilerinden maalesef kimse aramadı. Bu bir gönül işi biz ne yapıyorsak Sivas ve Sivasspor için yapıyoruz, hiçbir beklentimiz yok. Bundan sonrada güzel olan her şeyi yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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