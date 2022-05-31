Üniversite, üretimde niteliği arttıracak 50 bin fide dağıttı Savunma sanayi üzerinde ihtisaslaşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, tarımsal üretimde niteliğin arttırılması için yüksek nitelikli 50 bin fideyi çiftçilerle buluşturdu

Savunma sanayi üzerinde ihtisaslaşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, tarımsal üretimde niteliğin arttırılması için yüksek nitelikli 50 bin fideyi çiftçilerle buluşturdu.

Savunma sanayi üzerinde ihtisaslaşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Rektör Yardımcısı ve Tarım Bilimleri Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy öncülüğündeki bilimsel çalışmalarda tarım alanında da öne çıktı. Geliştirdiği soğuk ve kuraklığa dirençli yerli tohumlarla dikkat çeken Karaköy ve ekibi ürettikleri nitelikli meyve ve sebze tohumlarıyla da ülke tarımı için umut veriyor.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesinde üretilen 50 bin nitelikli meyve ve sebze fidesi, vatandaşların ve çiftçilerin daha nitelikli ürünler yetiştirilmesi, nitelikli yerli tohumun yaygınlaştırılması için halka dağıtıldı.

Fidelerin dağıtımı, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından Sivas Tarihi Kent Meydanında düzenlenen ‘Üniversite Şehir Buluşması’ etkinliğinde vatandaşlarla buluşturuldu.



“Üniversitelerin topluma katkı gibi bir misyonu var”

Fide dağıtım etkinliğinde konuşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, üniversitelerin topluma katkı gibi bir misyonları da bulunduğunu hatırlatarak, “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Şehirle Buluşma Günlerinde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Üniversitelerin temel amaçları 3 kapsamda değerlendirilebilir. Birincisi eğitimöğretimdir. İkincisi araştırma geliştirmedir. Üçüncü ise toplumsal katkıdır. Üniversitemiz iyi yıldır yüksek lisans programında eğitim yapıyorduk. Bu yılda lisans eğitimine öğrenci alacağız, inşallah. Ülkemizin önde gelen savunma kuruluşları ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz, ülkemizin en yüksek teknolojilerini üreten firmalarında işe başladılar. Bu eğitim anlamında üniversitemizin doğru yolda olduğunu gösteriyor. Öğrencilerimiz doktora ve yüksek lisanslarımı bitirmeden ülkemizin en gözde teknoloji firmalarında çalışmaya başladılar. İkinci misyonumuz olan araştırma ve geliştirme anlamında yine bu savunma şirketleri ve tarım şirketleri ile araştırmageliştirme çalışmalarımı devam etmektedir. Bugünkü bu fide dağıtımımızda bu araştırmageliştirme çalışmalarımızın bir ürünüdür. Tarım Bilimleri Fakültesinin serada ürettikleri nitelikli sebze ve meyve fidelerini halkımızın ve çiftçimizin daha nitelikli üretim yapabilmeleri için dağıtma kararı verdik. Yaklaşık 50 bin fide dağıtımı öngörüyoruz” şeklinde konuştu.



Kaliteli ve yüksek üretim amaçlanıyor

Etkinlikte konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Karaköy, “Üniversite ve şehir buluşmaları kapsamında özellikle Tarım Birimleri ve Teknoloji Fakültesi olarak yapmış olduğumuz ARGE çalışmaları neticesinde, yöremiz iklim koşullarına uygun olan çeşitlere ait fideler üreterek şehrimiz ve yöre insanıyla paylaşıma gitmekteyiz. Üniversite ve fakültemizin tarımsal ARGE merkezinde özellikle tahıllar başta olmak üzere; buğday, arpa, yulaf, baklagiller gibi özellikle ayçiçeği, şeker pancarı, soya gibi ürünlerin ıslah çalışmasını yürütmekteyiz. Bu kapsamda yaptığımız en önemli çalışma yöremize uygun olan ve çiftçimizin daha önce tanımadığı ancak var olan çeşitlerin adaptasyon çalışmalarını yaparak çiftçinin daha kaliteli ve daha yüksek ürün almasını sağlamak adına ıslah çalışmalarını yürütüyoruz. Bu çalışmaları yürütürken özellikle biyoteknoloji, moleküler genetik gibi dalları da kullanıyoruz. Bu noktada çok iyi bit aşamaya getirmiş durumdayız" şeklinde konuştu.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ise bulada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Çiftçilerimizin bilinçlenmesi gerektiğini, iklimlerin değiştiğini, pandemiden dolayı tarımın ne kadar önemli olduğunu anlatmak ve tarıma herkesin saygı duymasını sağlamak için böyle bir etkinlik yapıldı. Ben herkese çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından fide dağıtımı gerçekleştirildi.

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