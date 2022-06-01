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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enerji çalışanları, ‘temiz çevre’ için buluştu

İHA

Çamlıbel Elektrik çalışanları, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, çevre sorunlarına dikkat çekmek için çöp toplama etkinliğinde bir araya geldi. Sivas'ta Kardeşler Tepesi Mevkii'nde doğadaki atıkları toplayan Çamlıbel Elektrik alışanları temiz bir çevre için el ele verdi.

Enerji çalışanları, ‘temiz çevre’ için buluştu

Çamlıbel Elektrik çalışanları, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, çevre sorunlarına dikkat çekmek için çöp toplama etkinliğinde bir araya geldi. Sivas’ta Kardeşler Tepesi Mevkii’nde doğadaki atıkları toplayan Çamlıbel Elektrik alışanları temiz bir çevre için el ele verdi.
1972 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla her yıl 5 Haziran’da kutlanan Dünya Çevre Günü’nde çevre sorunlarıyla ilgili farkındalık oluşturma etkinlikler öne çıkıyor. Çamlıbel Elektrik çatısı altında faaliyet gösteren şirketlerin çalışanları da temiz bir çevre için Dünya Çevre Günü nedeniyle ‘çöp toplama’ etkinliğinde buluştu.
Sivas’ta Kardeşler Tepesi Mevkii’nde bir araya gelen Çamlıbel Elektrik çalışanları çevre kirliliğine dikkat çekmek için doğadaki atıkları topladı. Daha yeşil, daha temiz yaşam alanları için bir araya gelen Çamlıbel Elektrik çalışanlarına bu özel günde aileleri de eşlik etti. “Enerjimiz iyilik için” sloganı ile gün boyunca çevre temizliği yapılırken toplanan çöpler, bölge belediyelerinin temizlik birimlerine teslim edildi.
Çamlıbel Elektrik çalışanlarından yapılan açıklamada, “İklim krizi, toprak ve su kirliliğinin giderek daha önemli hale geldiği günümüzde sürdürülebilir bir gelecek için toplumun her kesimine sorumluluk düşüyor. Enerji sektörünün lider şirketi olarak biz de sosyal sorumluluk projelerimiz ile öne çıkmak, çevresel sorunlar konusunda toplumda farkındalık ve bilinç oluşturmak istiyoruz. Bu amaçla hizmet verdiğimiz bölgelerimizde çalışanlarımız ve aileleri ile Dünya Çevre Günü’ne yönelik bir etkinlik düzenledik. Tamamen bir gönüllülük hareketi olan etkinliğimize katılımın yüksek olması, doğa dostu bakış açımızın çalışanlarımız tarafından benimsendiğini göstermesi açısından memnuniyet verici” değerlendirmesinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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