DUAM seminer düzenledi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Deneysel Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUAM) tarafından “Deneysel Hayvan Modelleri” konulu seminer düzenlendi

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Deneysel Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUAM) “Deneysel Hayvan Modelleri” konulu seminer gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Behsan Önal Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven de katıldı.

Seminere konuşmacı olarak katılan veteriner hekim Salih Salar ve DUAM Müdürü Doç. Dr. Halef Okan Doğan; deney hayvanlarında anatomi, fizyoloji ve davranış, deneysel hayvan modelleri ve kanser modelleri teknikleri başlıklarında katılımcıları bilgilendirdi.

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