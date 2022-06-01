Sivas’ta 68 kişiye uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı Sivas’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, Mayıs ayı içerisinde çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 68 şahıs hakkında işlem yapıldı

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Sivas’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 68 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas’ta narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. 0131 mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 132.91 gram Metamfetamin, 883 adet Sentetik Ecza, 13,39 gram bonzai, 3,32 gram esrar, 502 adet Ecstasy, 83 adet narkotik Madde Kullanma Aparatı ele geçilmiştir. Çalışmalarda 68 şahıs hakkında işlem yapıldı.

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