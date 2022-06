Sivas’ta bin 853 kursta 52 bin 758 kursiyer eğitim gördü Sivas Fidan Yazıcıoğlu kültür merkezin de ‘yaygın eğitim kursları yıl sonu sergisi’ açılışı yapıldı.

Sivas Fidan Yazıcıoğlu kültür merkezin de ‘yaygın eğitim kursları yıl sonu sergisi’ açılışı yapıldı.

Sivas Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi tarafından organize edilen ‘Yaygın Eğitim Kursları Yıl Sonu Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Sivas Fidan Yazıcıoğlu kültür merkezinde düzenlenen etkinliğe; Vali Dr. Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ramazan Baker, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. protokol tarafından kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergi 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

“52 bin 758 vatandaşımız faydalanmıştır”

Açılan kursların Diğer iller ile karşılaştırıldığında Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ramazan Baker, “2021 2022 eğitim öğretim yılında şu an aktif 591 öğretmen ve usta öğreticimiz ile toplam olarak 1853 adet kurs açmış bulunmaktayız. Bu kurslardan Eylül ayından bu yana 30 bin 425’i bayan, 22 bin 333’ü erkek olmak üzere toplam 52 bin 758 vatandaşımız faydalanmıştır. Bu rakamlar diğer iller ile karşılaştırıldığında Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir. Bu başarının ortaya çıkarılmasına ve geniş bir alanda halkımıza hizmet etmeyi sağlamamıza vesile olan iç ve dış paydaşlarımıza teşekkürü borç biliriz” şeklinde konuştu.

“kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ürünlerini görmüş olacağız”

Sivil toplum kuruluşlarının ve muhtarların koordinasyonu ve işbirliğiyle ortaya çıkan güzel bir çalışma olduğunu belirten Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Bugün açılışını yapacağımız ve bir hafta boyunca etkinlikte bulunacağımız program, Valiliğimizin himayelerinde tüm kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının ve muhtarlarımızın koordinasyonu ve işbirliğiyle ortaya çıkan güzel bir çalışma. Bu etkinliğimizde kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ürünlerini görmüş olacağız. İlgili kurum müdürleri ve personeline, kursiyerlerimize, eğitmenlerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah toplumumuzun her kesimini, her yaşta eğitmek, hayata kazandırmak, üretmek ve ürettikleri ile aile bütçesine katkı sağlayacak projeleri önümüzdeki süreçte de işbirliği dâhilinde sürdüreceğiz. Biz de kültür merkezlerimizde hem öğretici hem kursiyerlerimizle birlikte sürecin en önemli unsurlarından birini oluşturuyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte hem mevcut kültür merkezlerimizin fiziki altyapısını yenileyecek hem de yeni kültür merkezlerimizi hayata geçireceğiz. 29 Ekim tarihinde Fatih Mahallesi Kültür Merkezini hizmete açmış olacağız. Yine Şeyh Şamil Mahallesi’nde inşaatı başlanan kültür merkezimizi de bu yıl içerisinde bitirerek yeni yerine taşımış olacağız. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki kültür merkezimi ile Diriliş, Kümbet, Mimarsinan Mahallesi’ne hizmet eden kültür merkezlerimizi de yenileyerek şehrimizin hizmetine sunacağız. Alibaba Mahallesi ve bölgenin ihtiyacı olan kültür merkezimizi de hayata geçirmiş olacağız. Önemli olan burada öğrenmenin, üretmenin yaşının olmadığını göstermektir. Ben kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Onlara özverileri için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

“öğrenmeyi tüm hayata yayma gibi bir politika izliyoruz”

Öğrenmenin belli bir zaman dilimi, belli bir örgün eğitimle kısıtlı olmadığını belirten Vali Dr. Yılmaz Şimşek “Halk Eğitim Merkezlerimizdeki kurslarda eğitim gören ve bugün açacağımız sergide el emeği göz nuru ürünlerini sergileyen tüm kursiyerlerimizi tebrik etmek istiyorum. Öğrenme belli bir zaman dilimi, belli bir örgün eğitimle kısıtlı değil. Biz devlet olarak öğrenmeyi tüm hayata yayma gibi bir politika izliyoruz o nedenle de hayat boyu öğrenme sloganını ön planda tutuyoruz. Özellikle kadın kursiyerlerimizin fazla olması hem sosyal açıdan, hem de ev ekonomisi açısından önemli. Ben kendilerini tebrik ediyor başarıların devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

