Minik öğrencilerden 'muhteşem' geri dönüşüm defilesi



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-SİVAS'ta Fatih İlkokulu öğrencileri, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında farkındalık oluşturmak için 'Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak' defilesi düzenledi. Etkinlikte atık peçete, karton, gazete, plastik malzemeler, poşetler minik öğrencilerin üzerinde elbiseye dönüştü. Süpermen, astronot, prenses gibi birçok kostümle defileye katılan öğrenciler atıkların dönüşümüne dikkat çekti.

Fatih İlkokulu'nda öğrenim gören ana sınıfı, 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında farkındalık oluşturmak için 'Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak' defilesi düzenledi. Defile öncesi atık malzemelerden yapılan çeşitli oyuncak ve ürünlerin sergisinin açılışı yapıldı. Defilede öğrenciler, 1 yıldır hem evlerden hem de okuldan topladıkları atık peçete, karton, gazete, plastik malzemeler ve poşetlerden öğretmenlerinin de yardımı ile yaptıkları kostümleri giydi. Süpermen, astronot, prenses gibi birçok kostümle podyuma çıkan öğrencilerin defilesi beğeni topladı. 390 öğrencinin yer aldığı etkinlikte atıkların dönüşümüne dikkat çekildi. Defileyi İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dursun Yıldırım, Şube Müdürü Hülya Bozbıyık ve veliler takip etti.

'ÇEVREYİ TEMİZ TUTMAK HEPİMİZİN GÖREVİ'

Okul Müdürü Hakan Arısoy, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi hanımefendi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ve Çevre Dostu Okullar kapsamında Fatih İlkokulu olarak 'Geri Dönüştürüyoruz' temalı ürün sergimizi ve kıyafet etkinlik sunumumuzu gerçekleştirdik. Buradaki amacımız, çocuklarımızı gelecek nesillere hazırlarken çevre bilincine sahip olmaları, daha duyarlı olmalıdır. Çocuklarımıza atıkların nasıl geri dönüşebileceğini anlatmayı amaçladık. Bu tür etkinlikler, çocukların geleceğe yönelik hayallerini de canlı tutacaktır. Tabi ki bunun amacı; biriktirdiğimiz, 'çöp' dediğimiz şeylerin aslında çöp olmadığını, farklı şekillerde de kullanabileceğini insanlara göstermek. Çevreyi temiz tutmak, hepimizin görevi. Onlara bu bilinci aşılayıp, çevrelerinde de uygulamalarını sağlamayı hedefliyoruz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-06-02 11:11:24



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