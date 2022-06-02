Yavruları yiyen yılanlara nasihat edip doğaya saldı Sivas’ta bir güvercin tutkunu, yumurta ve yavruları yiyen yılarları yakaladıktan sonra nasihat edip doğaya saldı

Sivas’ta bir güvercin tutkunu, yumurta ve yavruları yiyen yılarları yakaladıktan sonra nasihat edip doğaya saldı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesi elmalı köyünde güvercin besleyen Süleyman Yılmaz son günlerde ilginç bir olayla karşı karşıya kaldı. Beslediği güvercinlerin yumurtaları ve yavrular bir bir ortadan kayboluyordu. Yılmaz önce hırsızlardan ve köpeklerden şüphelendi. Güvercinlerin bulunduğu kulübeyi takibe aldı. Takibi neticesinde yavru güvercinleri ve kuluçkadaki yumurtaları yiyen iki yılanı suçüstü yakaladı. Hayvan sever Yılmaz, yılanları cezalandırmak yerine onları eline alıp bir süre sevdi, yılanlara nasihat eden Yılmaz, kulübesinden uzak durmalarını tavsiye ederek yılanları doğaya saldı.

Yılmaz yaptığı açıklamada, güvercinlerini çok sevdiğini belirterek, “Güvercinlerimizi uçuruyoruz yukarıda atmaca, aşağıda yılan yiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Rabbim hayvanları benim kadar sevenlere yardım etsin. Güvercinlerimin yumurtaları ve yavruları kayboluyordu. Hırsızların çaldığını veya köpeklerin yediğini düşünüyordum. Failleri suçüstü yakaladım. Dün bir yılan yakalamıştık bugün de yakaladık” dedi.

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