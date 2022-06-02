Leylekli okulda 'Leylek Pilavı' etkinliği



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) SİVAS Şehit Erdal Çetin İlkokulu'nun yaklaşık 40 yıldır çatısında misafir olan leyleklerden esinlenerek başlatılan 'Leylek Pilavı' etkinliği bu yıl da düzenlendi. Halk oyunları ve jimnastik gösterilerinin sergilendiği etkinlikte katılımcılara pilav ve salata ikram edildi.

Kardeşler Mahallesi'nde bulunan ve çatısında yaklaşık 40 yıldır leylekleri misafir eden Şehit Erdal Çetin İlkokulu yönetimi tarafından "Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi" kapsamında 'Leylek Pilavı' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinlikte öğrenciler leylek tekerlemeleri söyledi. Ayrıca minik öğrenciler leylek konulu atasözleri ve leylek resimleri taşıdı.

Etkinlikte konuşan Okul Müdürü Ömer Doğan, "Yaklaşık 40 yıldır çatısında leylekleri misafir eden bir okul olmaktan ve 'leylekli okul' olarak anılmaktan çok mutluyuz. Sadece öğrencilerimizi değil, her yıl leyleklerimizi de bir anlamda mezun ediyoruz ve güz aylarında hacı leyleklerimizi güneye, sıcak memleketlere uğurluyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından halk oyunları ve jimnastik gösterilerinin sunulduğu etkinlikte katılımcılara pirinç pilavı ve salata ikram edildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-06-02 13:38:19



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